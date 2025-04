Virves pidi EM-etapil kõrvale astuma, Vaher oma klassi kolmas

Sierra Morena rallil sai Virvesele saatuslikuks 11. kiiruskatse, kus auto tagaosa põrkas vastu puud. Katse suudeti küll lõpetada, aga edasisest loobuti.

"11. katsel saime löögi auto vasakusse tagaossa ja tundsime, et rehv on veljelt maas," kirjutas Virves ühismeedias. "Pärast katset taipasin, et rehvidega on kõik okei, aga midagi muud on viga."

"Tulemuse mõttes polnud see kindlasti parim ralli, aga saime väärtuslikku informatsiooni ja peaksime olema järgmiseks ralliks paremini valmis," lausus Virves, kes plaanib järgmisena starti mõne nädala pärast Kanaaride rallil, mis on ühtlasi MM-etapp.

Virves suutis Sierra Morenal näidata kuuel katsel aega ERC-arvestuses kümne parema hulgas, aga ERC kokkuvõttes oli ta enne katkestamist 16. positsioonil, sest eestlane oli lõhkunud oma autot ka pühapäeva avakatsel.

Tunduvalt paremini läks aga ERC4 arvestuses sõitnud Jaspar Vaheril ja Sander Pruulil (Peugeot 208 Rally4), kes lõpetasid omas klassis kolmandana, kaotades hispaanlasele Sergi Perez juuniorile (Peugeot 208 Rally4) 56,9 sekundiga.

Kokkuvõttes olid enne viimast katset kaks esimest MM-sarja tipp-piloodid Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) ja Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), kes aga võtsid seda rohkem testrallina ja astusid enne viimast katset kõrvale.

Hooaja esimese MM-etapi võitis Nikolai Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2), kes edestas prantslast Yoann Bonatot (Citroen C3 Rally2; +46,0) ja Jose Antonio Suarezt (Škoda Fabia RS Rally2; +1.24,8).