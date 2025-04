Norman Vahtra sprintis Hainani velotuuri avaetapil teiseks

Esimesena ületas finišijoone itaallane Matteo Malucelli (XDS Astana Team; 1:51.12). Kolmas oli taanlane Alexander Salby (Li Ning Star).

Matteo Malucelli - @XDSAstanaTeam sprints to the win in the opening stage of this years XDS Cup Tour of Hainan!



Result:

Matteo Malucelli (XAT)

Norman Vahtra (CGC)

Alexander Salby (LNS)#TOH2025 pic.twitter.com/mIgiHLH1zY