Kaldvee ja Lill võitsid Kanadas kõrgetasemelise sarja

Kaldvee ja Lill hoidsid turniiril ühtlaselt tugevat taset ning kõik alagrupimängud lõppesid Eesti kindlate võitudega. Finaalis oli Kaldvee ja Lille vastaseks Norra segapaar Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten, kellest viimane on eestlaste treener.

Kohtumine oli tasavägine ning enne viimast vooru oli seis viigis. Viimases, kaheksandas voorus said aga eestlased otsustava võiduidupunkti ja võit tuli tulemusega 10:9. See tõi Eestile ka kolmanda võistlussarja võidu.

Kaldvee kommenteeris, et tegemist oli põneva turniiri ja hea ettevalmistusega eelseisvaks MM-iks. Lill lisas, et enne MM-i õnnestus end panna väga heasse positsiooni. "Väga võrdses ja mõlemale poole kulgenud finaalis tegime tugevama lõpu," lausus ta.

"Kristin ja Magnus on aastaid kuulunud maailma tippu ning nad on alati väga tugevad vastased. Lisaks tunneb Magnus meie treenerina väga hästi ka meie nõrkusi ja MM-il oleme ka samas alagrupis. Võit viimasel võistlusel enne MM-i on meile väga vajalik, sealhulgas ka emotsionaalses mõttes."

Mixed Doubles Superseries turniir koosneb kuuest etapist ning Brantfordis toimunud finaalvõistlusel Players Championship osales 20 parimat osavõistluste võistkonda, sh ka maailma edetabeli esikolmik.

Võistlussari toimus kolmandat korda ning kõigil aastatel on finaalvõistluse võitjateks tulnud Kaldvee ja Lill. Ka möödunud aastal kohtusid Kaldvee ja Lill finaalis norrakatega ning ka tol korral toodi koju võistlussarja võit.