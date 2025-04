Kaotusseisust väljunud Lätt võitis lisavisete abil

Lätt ja Saarinen alustasid profiturnee etapi viimast ringi võrdses positsioonis, kuid üheksandast rajast 11. rajani loovutas eestlanna võrreldes konkurendiga neli viset.

Veel kaks rada enne lõppu oli Lätt kolme viskega maas, kuid siis tegi Saarinen bogey ja piirdus viimasel rajal par'iga. Eestlanna vastas aga kahe birdie'ga, mis tähendas viiki ja play-off'i.

Uuesti 17. rada visates saavutas Lätt birdie, aga Saarinen piirdus par'ga ja sellega oli võitja koos turniirile omase kitarrisaajaga otsustatud.

Võiduintervjuus tundis Lätt soomlannale kaasa. Saarinen pole kunagi USA pinnal profiturnee etappi võitnud, mõlemad senised esikohad on sündinud Euroopas.

"Ma lihtsalt ütlesin talle, et mul on väga kahju. Raske on naeratada. Ma armastan seda kitarri, see on nii ilus. Tahaksin naeratada, aga samal ajal on see nii raske," lausus Lätt.

"Ta on nii hea selles, mida teeb. Me kõik ootame temalt suuri asju ja võib-olla on ta seetõttu keerulises olukorras. Peab tulema oma närvidega toime ja võitma esimese etapi USA pinnal."

"Ma olen kindel, et see tuleb," jätkas Lätt. "Loodetavasti juba sel hooajal. Aga minu jaoks oli see järjekordne imeline turniir."

Lätti jaoks oli tegemist hooaja teise profiturnee etapivõiduga. Esimene sündis märtsi keskpaigas Texases Waco Annual Charity Openil.