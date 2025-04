VEF marssis esimesena ühisliiga finaali

Neljapäeval peetud avakohtumise 17 punktiga võitnud VEF asus seeria teises mängus poolajaks juhtima 46:41. Kolmandal veerandajal loovutati initsiatiiv korraks Ogrele, kuid viimasele veerandajale mindi siiski neljapunktilises eduseisus ning lõpuks võeti võit numbritega 89:82 (21:21, 25:20, 18:19, 25:22).

Kuigi Ogre tabas väljakult viskeid pisut parema protsendiga (50 vs 49), siis VEF hankis rohkem lauapalle (36 vs 29) ja sooritas vähem pallikaotusi (11 vs 16).

Issuf Sanon viskas võitjate parimana 23 punkti, lisaks võttis kuus lauda ja jagas kolm tulemuslikku söötu. Ogre poolelt vastas Kristaps Dargais 14 punkti, kuue lauapalli ja seitsme korvisööduga.

VEF läheb finaalseerias vastamisi kas BC Kalev/Cramo või Riia Zelliga. Selles seerias on kahe mängu järel seis viigis üks-üks. Kalev võitis avamängu kodupubliku ees 87:80, kuid kaotas laupäeval võõrsil 83:97.

Kahe võiduni mängitava poolfinaalseeria otsustav kohtumine toimub teisipäeval Nord Spordihoones.