Carmelo Anthony, Dwight Howard ja Redeem Team pääsesid kuulsuste halli

Tänavuse aastakäigu liikmetest on kõige nimekamad kümnekordne NBA täht ja kolmekordne olümpiavõitja Carmelo Anthony ning kaheksakordne NBA täht ja kolmekordne NBA parim kaitsemängija Dwight Howard.

Nii Anthony kui ka Howard valiti kuulsuste halli topelt. Nimelt kuulusid mõlemad ka Redeem Team'i ehk 2008. aasta USA olümpiakoondisesse, mis samuti valiti sel aastal kuulsuste halli.

Aastatel 2002-06 jäid ameeriklased kullata kolmel järjestikusel suurturniiril, mistõttu otsustati 2008. aasta OM-iks kokku panna NBA tippmängijatest kubisev koondis ja see meeskond hakkas 1992. aasta olümpiatiimi (Dream Team ehk unistuste meeskond) järgi kandma hüüdnime Redeem Team (lunastuste meeskond).

Redeem Team võitis 2008. aasta olümpial kõik kaheksa kohtumist, alistades vastased keskmiselt 27,9 punktiga. Lisaks Anthonyle ja Howardile kuulusid meeskonda teiste seas veel Kobe Bryant, Jason Kidd, Dwyane Wade, LeBron James, Chris Paul ja Chris Bosh. Jamesist ja Paulist saavad seejuures esimesed tegevmängijad, kes on kuulsuste halli valitud.

Anthony, Howardi ja Redeem Team'i kõrval saavad kuulsuste halli ka 32 aastat NBA-s kohtunikutöö teinud Danny Crawford, NCAA-s kaks meistritiitlit võitnud ja praegune Chicago Bullsi peatreener Billy Donovan ning NBA klubi Miami Heati kauaaegne omanik Micky Arison.

Naistest teenisid väärika tunnustuse viiekordne olümpiavõitja ja neljakordne WNBA meister Sue Bird, neljakordne olümpiavõitja ja kahekordne WNBA meister Sylvia Fowles ning kahekordne olümpiavõitja ja neljakordne WNBA meister Maya Moore.

Uued liikmed võetakse vastu 6. septembril Massachusettsi osariigis Springfieldis toimuval tseremoonial. 1959. aastal loodud Naismithi kuulsuste hallis on hetkel 436 liiget.

