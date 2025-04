NBA idakonverentsis pandi asjad paika

Miami oli normaalaja lõpuminutitel mängu juhtimas, kuid Brook Lopezi pealtpaneku järel oli 1.04 enne lõppu tablool viigiseis 109:109 ning pärast Kyle Andersoni (Miami) tabavaid vabaviskeid viigistas Lopez 38,2 sekundit enne lõppu korra veel.

Lisaaja kolme viimase minuti jooksul ei suutnud Miami visata ainsatki korvi ja seetõttu kujunes 115:113 eduseisust siiski 115:121 kaotus.

Giannis Antetokounmpo tõi võitjatele 36 punkti, 15 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu ehk tegi kolmikduubli. Kevin Porter juunior panustas 24 punkti, tosina lauapalli ja kaheksa tulemusliku sööduga. Miami ridades oli 31 punkti ja 12 lauapalliga parim Bam Adebayo.

Idakonverentsis on seega asjad suures pildis paigas: otse sõelmängude teise ringi (play-off) pääsevad Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks ja Detroit Pistons.

Esimeses ringis (play-in) alustavad Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls ja Miami Heat.

Selgumisel on veel see, kes kellega vastamisi läheb.

Läänes on seis palju lahtisem ja koht konverentsi teises ringis on kindel vaid liiga liider Oklahoma City Thunderil ja Houston Rocketsil. Kindlasti ei pääse sõelmängudele New Orleans Pelicans ja Utah Jazz.