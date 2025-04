Neidude jalgpallikoondis võitis EM-valikturniiril ka teise mängu

Eesti oli ründes aktiivne juba kolmandal minutil, kui Anna Mariin Juksar pääses löögile, ent vastaste väravavaht tõrjus. Üheksandal minutil andis Juksar nurgalöögi, mille järel saatis palli võrku Tania Komarovskiy, vahendab jalgpall.ee.

Teine tabamus sündis 17. minutil, kui Aleksandra Kelli realiseeris teenitud 11 meetri karistuslöögi. Eestlannad jätkasid enesekindlalt ning 27. minutil lisas Anželika Jotkina tabloole kolmanda värava. Moldova sai oma esimese pealelöögi kirja alles 37. minutil, kuid Melani Lisandra Kõrran oli Eesti väravasuul kindlalt valvel. Enne vaheajavilet oli lähedal ka koondise neljas tabamus, Kelli löögil oli vastase puurilukk vahel. Nii läksid võistkonnad vaheajale Eesti 3:0 edus.

Teise kolmveerandtunni alguses näitas Moldova kindlamat minekut kui avapoolajal. Nii tabas koondis Eesti väravaraami ning sai 62. minutil kirja oma esimese värava: nurgalöögi järgselt sündinud olukorras sai löögile Milena Tihonciuc. Poolvõimalusi teenisid veel järelejäänud pooltunniga mõlemad koondised, kuid väravavahid olid oma ülesannete kõrgusel või löögid jäid ebatäpseks. Lõpuvile järel võttis Eesti 3:1 võidu.

Abitreener Carmen Kärgi sõnul tuli Moldova koondis selge mänguplaaniga – kaitsta kompaktselt madalas blokis ning püüda pallivõidu järel kiiresti Eesti kaitseliini taha mängida. "Meil oli raskusi nende bloki murdmisega, sest ei jõudnud alati õigesti ajastada, kuidas vastast välja meelitada, kuid leidsime lahendusi standardolukordade kaudu," rääkis ta. Kärg lisas: "Mängijad olid lahendustele orienteeritud. Kui väljakul tekkis olukord, mida kohe lahendada ei suutnud, siis otsiti alternatiive ja püüti vastast üle mängida."

Järgmisena ootab Eestit ees kohtumine Fääri saartega. "Fääri saarte peatreener ütles intervjuus, et nemad tulid seitsme punkti järele ning on valmis tänu väravate vahele tõusma. Meie eesmärk on tõusta alagrupist üheksa punktiga edasi. Analüüsime veel vastast, aga eeldame, et saame olla ründavam võistkond. Kuidas täpselt Fääri saared üle mängida ja palliga õnnestuda, seda näeme esmaspäeval," ütles abitreener lõpetuseks.

Eestlannad mängivad oma viimase otsustava kohtumise esmaspäeval, 7. aprillil, kui kell 13 algavas mängus ootab neid ees Fääri saarte koondis. Kohtumine on mõlema koondise jaoks olulise tähtsusega, sest B-liigast tõusevad astme võrra kõrgemale kõik alagrupivõitjad ning parim teise koha teeninud võistkond. Praegu on nii Eesti kui Fääri saarte koondis läbinud alagrupimängud puhaste paberitega.

Valikturniiri tulemused:

01.04 kell 13: Küpros – Eesti 0:2

01.04 kell 13: Fääri saared – Moldova 7:0

04.04 kell 13: Eesti – Moldova 3:1

04.04 kell 13: Fääri saared – Küpros 2:0

07.04 kell 13: Moldova – Küpros

07.04 kell 13: Eesti – Fääri saared