TÄNA OTSE | Flora läheb Kalju vastu jahtima hooaja kolmandat võitu

Laupäeval jooksevad Premium liigas väljakule kõik kümme meeskonda ning keskses kohtumises lähevad vastamisi eelmisel hooajal hõbemedali teeninud Kalju ja neljandaks tulnud Flora.

Mullu võitis kumbki omavahelistest liigamängudest ühe ja kahel korra tehti ka viik. Tänavust hooaega on paremini alustanud Flora, kes on võitnud senisest neljast kohtumisest kaks. Kaljul on õnnestunud võidurõõmu tunda vaid korra.

"Parim ravi varasematele ebaõnnestumistele on derbivõit. Teame, kui oluline on see võit meie fännidele, seega anname endast parima, et neid mängu ja tulemusega rõõmustada," sõnas Kalju peatreener Nikita Andrejev kohtumise eel.

"Aprillikuus tuleb mänge nagu seeni peale vihma. Ühest küljest raske periood, aga samas treenimegi selleks, et mängida ning mänge me ootame kõige rohkem," märkis Flora abitreener Aiko Orgla.

"Tore, et saame taaskord Nõmme mändide all madistada. Kalju on alates eelmisest aastast teinud läbi noorenduskuuri ning tänavusel hooajal on nad sama noored kui meiegi," lisas Orgla.

Mängu avavile kõlab Hiiu kunstmurustaadionil kell 14.30.

Ülejäänud kohtumistes lähevad omavahel vastamisi Paide Linnameeskond - Tartu Tammeka, Narva Trans - Tallinna Levadia, Pärnu Vaprus - Harju Laagri ning Tallinna Kalev - Kuressaare.

Tabeliseis 5. vooru eel: 1. Levadia (12 punkti), 2. Paide (9 p), 3. Flora (7 p), 4. Trans (7 p), 5. Vaprus (6 p), 6. Harju (6 p), 7. Kalju (4 p), 8. Tammeka (4 p), 9. Kuressaare (3 p), 10. Kalev (0 p).