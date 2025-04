Bayern vastas Augsburgi avaväravale kolmega

Ragnar Klavani kunagine leivaisa asus kohtumist juhtima 30. minutil, kui täpne oli kreeklasest äärekaitsja Dimitrios Giannoulis.

Jamal Musiala viigistas seisu 42. minutil ning täistunni täitudes viis Bayerni juhtima Harry Kane'i liigahooaja 23. tabamus. Lõpptulemuse vormistas kolmandal lisaminutil Augsburgi kaitsja Chrislain Matsima omavärav.

Bayern on 28 vooruga kogunud 68 punkti. Edu lähima jälitaja Leverkuseni Bayeriga kasvas üheksasilmaliseks, kuid viimasel on 28. vooru kohtumine pidamata. Augsburg hoiab hetkel 39 punktiga kaheksandat kohta.

Põlvevigastuse tõttu hooaja varakult lõpetama pidanud Karol Metsa koduklubi St. Pauli kohtub pühapäeval koduväljakul Mönchengladbachiga. Liigatabelis paiknetakse 25 punktiga 15. positsioonil.