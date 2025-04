Näpupüssi näitamine läks NBA korvpallurile kalliks maksma

25-aastane Morant on samade viidete tõttu liigalt juba kaks korda karistada saanud ja NBA on edastanud talle oma teatel personaalse sõnumi, et tulirelva imiteerimist või muul moel promomist võidakse vääriti mõista.

Kaks eelmist juhtumit jäävad sotsiaalmeediasse. 2023. aasta märtsis vehkis Morant tulirelvaga Instagrami otsevideos ja hiljem levis internetis veel üks video, kus mängija poseerib relvaga.

Esimese eest määrati talle kaheksa kohtumise pikkune mängukeeld ja teisel puhul pidi tagamängija 2023/2024 hooajal juba 25 kohtumist vahele jätma.

Morant on mänginud tänavusel NBA hooajal 47 kohtumist, visanud keskmiselt 22,9 punkti ja jaganud 7,3 resultatiivset söötu mängus.