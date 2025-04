Paide täienes noore gambialasega

"Pa Abdou on tehniliselt andekas ründav poolkaitsja, kellel on potentsiaal rahvusvahelisel tasemel läbilöömiseks," kommenteeris Paide spordidirektor Gert Kams Facebookis. "Omaduste poolest on tegemist mängijaga, kes suudab palliga edukalt väikesel maa-alal toimetada ning tegu on selgelt väravale orienteeritud mängumehega."

18-aastane Cham võib debüteerida Paide eest juba eeloleval nädalavahetuse. "Meeskond on hästi üles ehitatud ja struktureeritud, pakkudes noortele talendikatele mängijatele nii Gambiast kui mujalt võimalust oma unistusi ellu viia," lausus ta ise .

"Olen väga põnevil, et olen siin, ja ei jõua ära oodata, et alustada ning kõigile oma oskusi ja talenti näidata. Teen kõik endast oleneva, et anda parim Paide heaks."

"Soovin ka siiralt tänada Real de Banjuli, et nad võimaldasid mul teha järgmise suure sammu ja alustada oma professionaalset karjääri Paides," jätkas ta.

"Olen väga elevil ja tänan kogu Real de Banjuli peret nende toetuse eest. Eriline tänu kuulub meeskonnakaaslastele ja sealsele personalile – suur tänu veelkord teile kõigile!"

Paide Linnameeskond on alustanud hooaega kolme võidu ja ühe kaotusega ning hoiab nelja vooru järel üheksa punktiga täiseduga jätkava Tallinna FCI Levadia järel teist kohta.