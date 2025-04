Soome televisioon loobus Soome - Valgevene mängu näitamisest

Yle spordiosakonna juht Joose Palonen sõnas, et otsus sündis juba üsna varsti pärast loosimistulemuste selgumist. "Soomel oli halb loos," sõnas ta intervjuus väljaandele Ilta-Sanomat.

"Valgevene on enamikelt rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldatud, aga UEFA otsustas neil lubada osaleda. Meie pidime otsustama, kas mängime või mitte. Me arvame, et praeguses sõjaolukorras pole Valgevenel õige hetk oma riiki esindada."

Soome jalgpalliliit otsustas mänge pidada, sest vastasel juhul ähvardavad neid tabelis punktikaotused ja muud sanktsioonid. Küll aga viidi kodumäng Soome piirdest välja ja see peetakse hoopis Milanos.

Soome ringhäälingut UEFA võimalik karistus aga ei ohusta, sest ülekandeõigused hangiti otse Soome jalgpalliliidult. "Nad mõistsid meie otsust täielikult. Mõnel juhul on see kaasus keerulisem, aga siin oli meil võimalus üksnes ise otsustada," põhjendas Palonen.

Lisaks naiste rahvuskoondise mängudele ei näita Yle ka meeste saalijalgpallikoondise Euroopa meistrivõistluste valikmänge, kus kohtutakse Venemaa sõjaliitlase Valgevenega, sest ka seal loositi need kaks koondist kokku.

Ilta-Sanomat küsis Yle spordijuhilt, miks sellist otsuste valguses näidatakse mõningaid teisi spordiülekandeid riikidest, kus valitsevad tõsised väärtusprobleemid.

"Spordis on eetilised ja moraalsed teemad väga keerulised ja sellest intervjuust ei piisa, et minna selle teemaga süvitsi," vastas ta. "See oli erandlik otsus väga erandlikus olukorras. Meil on ürituse näitamata jätmisele väga kõrge latt."

Jalgpallihuvilised otseülekande pildita siiski ei jää, sest Soome jalgpalliliit näitab kohtumist oma YouTube'i kanalil.