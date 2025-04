De Bruyne ja Man City teed lähevad lahku

"Ma asun kohe asja juurde ja annan teile teada, et need on minu viimased kuud Manchester City mängijana," kirjutas belglane Instagramis.

"Seda ei ole lihtne kirjutada, aga jalgpalluritena teame, et see päev tuleb. See päev on saabunud - ja te väärite seda, et kuulda sellest esimesena minult."

"Iga lugu saab otsa, aga see on kindlasti olnud parim peatükk," lisas 33-aastane poolkaitsja.

De Bruyne liitus Man Cityga 2015. aastal Saksamaa klubist VfL Wolsfburg ja on võitnud kümne hooaja jooksul koguni 16 tiitlit: sealjuures kuus korda Inglismaa kõrgliiga ja 2023. aastal ka Meistrite liiga.

De Bruynet peetakse Premier League'i üheks aegade parimaks poolkaitsjaks ja näiteks resultatiivset söötude arvestuses jääb ta maha üksnes Manchester Unitedi legendist Ryan Giggsist (vastavalt 118 ja 162).

Viimastel hooaegadel on belglast seganud aga vigastused ja tema lahkumise üle on spekuleeritud juba mõnda aega. Enne seda on De Bruynel aga šanss võita ka oma 17. tiitel, kuna meeskond on poolfinaalide eel konkurentsis Inglismaa karikasarjas.