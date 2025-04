Ameeriklased kordasid Houstonis 34 aasta tagust saavutust

Viimati juhtus see, et kõik kaheksa veerandfinalisti on ameeriklased, koguni 34 aastat tagasi ehk 1991. aastal Orlandos. Ehk enam kui viis aastat enne seda, kui ükski Houstoni veerandfinalistidest sündis.

Viimasena tagas koha kaheksa parema seas Alex Michelsen (ATP 34.), alistades 6:7 (0), 6:4, 6:2 prantslase Adrian Mannarino (ATP 144.).

Veerandfinaalis läheb Michelsen vastamisi turniiril teisena asetatud Frances Tiafoe'ga (ATP 17.), kes oli 7:5, 6:3 parem austraallasest Adam Waltonist (ATP 85.).

Alumise tabelipoole teise poolfinalisti selgitavad neljandana asetatud Brandon Nakashima (ATP 33.) ja Chris Eubanks (ATP 117.). Nakashima oli 6:1, 7:5 parem kaasmaalasest Mackenzie McDonaldist, Eubanks sai pärast avaseti 6:1 võitmist loobumisvõidu jaapanlaselt Kei Nishikorilt (ATP 66.).

Turniiril kõrgeimana asetatud Tommy Paul (ATP 13.) sai 2:6, 6:2, 7:6 (5) jagu Tšiili mängijast Cristian Garinist (ATP 133.) ja kohtub veerandfinaalis Colton Smithiga (ATP 200.), kes alistas 6:3, 6:4 kaasmaalase Ethan Quinni (ATP 130.).

Ülemise tabelipoole teises veerandfinaalis lähevad vastamisi Jenson Brooksby (ATP 507.) ja Aleksandar Kovacevic (ATP 79.).

Kaheaastase võistluspausi järel jaanuaris ATP karussellile naasnud Brooksby alistas 3:6, 6:4, 7:6 (6) turniiril kolmandana asetatud Alejandro Tabilo (ATP 32.), Serbia juurtega Kovacevic oli 6:3, 6:3 parem prantslasest Corentin Denollyst (ATP 328.).