Tipptennisistid tahavad slämmiturniiridelt rohkem raha saada

Uudisteagentuuri AP teatel on kiri saadetud 21. märtsil ning selles palutakse, et sel kuul toimuval Madridi tenniseturniiril kohtuksid näost näkku mängijad ja neli inimest, kellele oli kiri adresseeritud: Austraalia lahtiste peakorraldaja Craig Tiley, Prantsusmaa lahtiste korralduskomiteest Stephane Morel, Wimbledonist Sally Bolton ning USA lahtistelt Lew Sherr.

AP sõnul on kirja lõpus käsitsi kirjutatud allkirjad ja kui vaadata 3. märtsi naiste edetabelit, on 11 parema naise seast alla kirjutanud kümme: Sabalenka, Coco Gauff, Swiatek, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini, Emma Navarro, Zheng Qinwen, Paula Badosa ja Mirra Andrejeva, puudu on vaid Jelena Rõbakina.

Meeste seast on allkirja andnud kõik tollel nädalal esikümnesse kuulunud mängijat: maailma esireket Sinner, 24-kordne slämmivõitja Djokovic, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Andrei Rubljov, Stefanos Tsitsipas ja Alex de Minaur.

Kirjas tuuakse välja kolm põhilist teemat, millega soovitakse tegeleda: esiteks peaksid slämmiturniirid rahaliselt panustama mängijate heaoluprogrammidesse; teiseks, auhinnaraha tuleks suurendada sellise protsendini turniiri tuludest, et see peegeldaks mängijate panust; kolmandaks, mängijatel peaks olema suurem sõnaõigus otsustes, mis otseselt puudutavad võistlust, aga ka mängijate tervist ja heaolu.

Paar nädalat tagasi kaebas profitennisiste ühendav organisatsioon PTPA tennise juhtorganid kohtusse, süüdistades neid konkurentsi kahjustavas tegevuses ja mängijate heaolu eiramises. Sellele kohtuasjale ükski tipptennisist enda nime polnud alla kirjutanud ja mitmed neist väljendasid imestust, et selline hagiavaldus tehti niimoodi, et tipud polnud sellest kuulnudki. Djokovic, kes on üks PTPA asutajaid, ütles kohtuasja kommenteerides, et ei nõustu kõikide seal välja toodud süüdistustega.