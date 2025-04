Venemaa iluvõimlejad said neutraalse staatuse, kuid Tallinna nad oodatud ei ole

Venemaa iluvõimlemise meistrivõistluste medalist Diana Tšugunihhina ja veel kuus idanaabri võimlejat said märtsi lõpus rahvusvaheliselt alaliidult neutraalse sportlase staatuse, kuid suvisel EM-il Tallinnas nad sellegipoolest võistelda ei saa.

Venemaa iluvõimlejad pole rahvusvahelise võimlemisliidu egiidi all võistelnud alates 2022. aasta veebruarist ehk täiemahulise sõja algusest Ukrainas. Märtsi lõpus anti seitsmele Vene iluvõimlejale neutraalse sportlase staatus, mis lubab neil osa võtta rahvusvahelistest võistlustest, vahendab Delfi.

Need seitse võimlejat on Diana Tšugunihhina, Arina Kovšova, Arina Jankovskaja, Vladislava Šaronova, Varvara Toropova, Vladislava Nikolajenko ja Aleksandra Habibulina. Kahekordne olümpiavõitja Jevgenia Kanajeva sai neutraalse staatuse treenerina.

Eesti võimlemisliidu presidendi Natalja Inno sõnul pole Vene võimlejad siiski 4.-8. juunini Tallinnas Unibet Arenal toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele oodatud.

"Vene sportlastele neutraalse staatuse andmine ei mõjuta Euroopa meistrivõistlusi kuidagi, kuna Euroopa võimlemisliit on oma kongressil otsustanud, et Venemaa ja Valgevene esindajatel ei lasta seal osaleda, isegi kui neil on neutraalne staatus. Seega ei saa nad mingil juhul Tallinna EM-il võistelda," kinnitas Inno Rus Delfile.

"Lisaks tuleb silmas pidada, et puhttehniliselt, nii palju kui mina tean, on Vene ja Valgevene kodanikele Eestisse sisenemine keelatud, sest neil pole võimalik viisat taotleda."