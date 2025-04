Tammeta Olimpija jõudis Sloveenia karikasarjas poolfinaali

Olimpija otsustas edasipääseja saatuse esimese kolmveerandtunniga, minnes vaheajale 4:1 eduseisus. Suureskooriline kohtumine lõppes Tamme koduklubi 5:2 võiduga.

Tamm kinnitas Soccernet.ee-le, et tema tervisega on kõik korras, mistõttu võib eeldada, et Olimpija peatreener Victor Sanchez andis eestlasele karikamänguks puhkepäeva.

Lisaks Olimpijale pääsesid nelja parema parema hulka Sloveenia kõrgliiga kolmas, neljas ja viies ehk Bravo, Koper ja Celje. Viimane alistas veerandfinaalis võõrsil 1:0 kõrgliiga teise koha meeskonna Maribori.