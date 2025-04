Alex Reimann alustab Hispaanias hooaega Porsche ringrajasõidu tipptasemel

Eesti võidusõidutalent Alex Reimann ja tiim EST1 Racing stardivad 4.–6. aprillil Hispaanias Porsche Carrera Cup France hooaja avaetapil. Tegemist on Reimanni esimese täishooajaga Pro klassis ühes Euroopa prestiižseimas ühe margi sarjas.

PCCF hooaja avavõistlus toimub mootorispordi ajaloost rikkal Barcelona-Catalunya käänulisel 4.6-kilomeetrisel rajal. Seal ootavad ees kaks võistlussõitu ning kvalifikatsioon, mis selgitab mõlema sõidu stardikohad. Sari sõidetakse identsetel Porsche 911 GT3 Cup (992) autodel, tagades kõigile võrdsed võimalused ning viies fookuse puhtalt sõitja oskustele ja tiimi tööle.

Tegu on Porsche Motorsporti ametliku arenduspüramiidi osaga. Pro klassis võtab Reimann mõõtu teiste andekate sõitjatega, kes sihivad karjääri järgmisi tasemeid – olgu selleks Porsche Supercup, Le Mans või hoopis midagi muud. Samas tegu pole pelgalt kasvulavaga. Tegu on kõrgetasemelise sarjaga ka vaakumis võetuna, mille kalender viib võistlejad 2025 aastal lisaks Barcelonale läbi selliste ikooniliste radade nagu Dijon, Spa, Misano, Valencia ja Paul Ricard. Enamik etappidest on ka osa rahvusvahelistest võidusõidu suurüritustest nagu näiteks ELMS, GT World Challenge Europe ja FFSA GT4 France.

Barcelona etapp algab reedel, 4. aprillil kahe vabatreeninguga. Laupäeval sõidetakse kvalifikatsioon ja esimene võistlus ning pühapäeval toimub teine võistlussõit. Mõlemad sõidud kestavad 30 minutit + 1 ring.

Reimann osaleb Carrera Cup France sarjas paralleelselt Carrera Cup Benelux hooajaga, mis algab mais. 2025. aastal on EST1 ja Reimannil oodata seega vähemalt 12 võistlusnädalavahetust, mis annab noorele eestlasele võimaluse end tõestada kogu Euroopa tipptasemel konkurentsis.