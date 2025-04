VIDEO | Jose Mourinho kippus vastasmeeskonna treenerile kallale

Mourinho juhendatav Istanbuli Fenerbahce pidi kolmapäeval Türgi karikavõistluste veerandfinaalis tunnistama linnarivaali Galatasaray 2:1 paremust.

Niigi närvilises mängus hakkasid pinged üle keema juba lisaminutitel, kui mängijate vaheline rüselus lõppes ühe Fenerbahce ja kahe Galatasaray mängija eemaldamisega.

Mourinho kees üle lõpuvile järel, kui pärast kohtunikega kätlemist näitas Galatasaray peatreener Okan Buruk portugallase suunas võidužesti. Ärritunud Mourinho tõmbas seepeale vastaste juhendajat ninast, misjärel viimane kukkus demonstratiivselt pikali.

There's always drama with José Mourinho... pic.twitter.com/Vjnz9ETJEm