Ovetškin liikus kolmandat mängu järjest Gretzkyle lähemale

Ovetškini koduklubi Washington Capitals kaotas läinud ööl võõral jääl Carolina Hurricanesile 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) ning kaotajate ainsa värava viskas just Ovetškin, kui ta realiseeris arvulise ülekaalu teise perioodi lõpus.

Vanameister sai käe valgeks kolmandat mängu järjest, jõudes ühtlasi karjääri 892. tabamuseni. Gretzkyga samale pulgale jõudmiseks on tal vaja visata veel kaks väravat.

Gretzky on Ovetškinit rekordijahil pikalt toetanud. Juba 2020. aastal ütles hokilegend üpris kindlas kõneviisis, et Ovetškin võtab ületamatuks peetud tippmargi enda nimele.

Ovetškin ise hindab Gretzky toetust kõrgelt. "Wayne on suurepärane inimene ja jäähokile hindamatu tegelane. Meil on väga hea läbisaamine. Ta on mulle oma toetust väljendanud ja ma usun, et ta tuleb õigeks mänguks kohale," ütles venelane kolmapäevase mängu järel.

Capitals on viimasest viiest mängust võitnud vaid ühe, aga püsib idakonverentsis 105 punktiga endiselt liidrina. Hurricanes asub kohe nende järel teisel kohal (96 p).

Teised tulemused:

New York Rangers - Minnesota Wild 5:4 (la.)

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 3:2

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 2:3 (kv.)

Vancouver Canucks - Seattle Kraken 0:5