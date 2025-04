Rockets teenis 50. võidu ja kindlustas divisjoni esikoha

Rockets tegi suure vahe sisse teise veerandaja alguses ning asus poolajaks juhtima 70:46. Jazz vähendas teisel poolajal vahe korraks 23 punkti peale, ent rohkemaks jõudu ei jätkunud.

Kodumeeskonna vedasid võiduni Jalen Green ja Dillon Brooks, kes tõid vastavalt 22 ja 21 punkti. Mitmekülgse esituse pakkus türklane Alperen Sengün, kelle arvele kogunes 15 punkti, 14 lauapalli ja üheksa resultatiivset söötu. Isaiah Collier viskas Jazzi parimana 22 silma.

Viimati jõudis Rockets vähemalt 50 võiduni 2018/19 hooajal. Lisaks kindlustati endale kolmapäevase võiduga edeladivisjoni tiitel.

Rocketsit (50-27) edestab läänekonverentsis üksnes Oklahoma City Thunder (64-12), kes pikendas oma võiduseeria juba 11-mänguliseks, kui koduplatsil oldi 119:103 (41:27, 24:32, 32:22, 22:22) üle Detroit Pistonsist. Shai Gilgeous-Alexander tõi üleplatsimehena 33 punkti, Pistonsi poolel oli resultatiivseimaks 23 punkti kogunud Tim Hardaway Jr.

Teised tulemused:

Washington Wizards - Sacramento Kings 116:111

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 119:105

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 124:105

Boston Celtics - Miami Heat 103:124

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 120:118

Denver Nuggets - San Antonio Spurs 106:113

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 114:98

