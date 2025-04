Liverpool sai põlise rivaali üle sajanda võidu

Avapoolajal jagus võimalusi mõlemale poolele, kuid kõige lähemale jõudis väravale Everton, kui 20. minutil saatis palli võrku Beto. Evertoni kahjuks fikseeriti olukorras suluseis.

Teist poolaega alustas isukamalt Liverpool ning läbimurre sündis 57. minutil, mil Diogo Jota triblas Evertoni karistusalas kahest vastasest mööda ja kõmmutas palli Jordan Pickfordi selja taha.

Võõrustaja kontrollis seejärel kogu ülejäänud kohtumist ning teenis lõpuvile kõlades sajanda võidu Merseyside'i derbi ajaloos.

Liverpool kirjutas liigatabelisse neljanda järjestikuse võidu. Lähimat konkurenti Londoni Arsenali edestatakse kaheksa vooru enne lõppu 12 punktiga. Kolmandal kohal paiknev Nottingham Forest jääb liidrist maha juba 16 punktiga. Everton jätkab 15. positsioonil.

30. voor lõppeb neljapäeva õhtul, kui omavahel lähevad vastamisi Londoni Chelsea ja Tottenham Hotspur.

Teised tulemused:

Bournemouth - Ipswich 1:2

Brighton - Aston Villa 0:3

Manchester City - Leicester 2:0

Newcastle - Brentford 2:1

Southampton - Crystal Palace 1:1

