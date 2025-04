ISU määras Ukraina uisukohtunikule eluaegse tegutsemiskeelu

ISU teatel esitati distsiplinaarkomisjonile mullu 12. novembril kaebus Balkovi, ukrainlanna Olena Lissova, türklanna Ece Eseni ja šveitslase Roland Mäderi suhtes, süüdistades kohtunikke tulemustega manipuleerimises ning ISU eetikakoodeksi rikkumises. Kokku oli kaebuses toodud 20 näidet ja need kõik puudutasid mullu oktoobri alguses Sloveenias Ljubljanas peetud juunioride GP-etappi.

Seejuures Balkov ise seal GP-etapil kohtunikuna ei töötanud, kuna on ületanud ISU vanusepiiri ehk ta on üle 70-aastane ja seega pole tal enam reeglite järgi lubatud kohtunikuna tegutseda mujal kui Novice vanuseklassi võistlustel.

Küll aga saatis Balkov sõnumeid ja ka helistas Ljubljanas võistlusi hinnanud kohtunikule, kes ei teinud ei kõnedest ega sõnumitest välja. "Kallis [nimi], mul on väga kahju, aga vajan sinu abi. Kui Ukraina paar uisutab hästi, palun su tuge, et nad saaksid esikohale, hinda nende komponente kaheksaga ja pane elementidele häid boonuseid. Väga loodan sinu abile, mitmed kohtunikud toetavad sind. Loodan sind näha võistlustel Sofias või Dortmundis või Budapestis. Tänades, Juri," vahendas ISU Balkovi sõnumit, kus on saaja nimi eemaldatud.

Kohtunik, kelle poole Balkov pöördus, käitus vastavalt reeglitele ja andis laekunud sõnumitest võistlustel kohtunike juhile teada.

ISU distsiplinaarkomisjon märgib, et Balkovi sõnad, et teised kohtunikud toetavad teda, viitavad sellele, et ta oli teiste kohtunikega juba kokkuleppe saavutanud. Kohapeal viibinud tehnilise paneeli inimene ning peakohtunik märkisid, et Lissova, Esen ja Mäder liikusid kolmekesi koos ringi ja hoidsid teistest kohtunikest eemale ning ka nende hinded jäätantsus näitavad, et eelistati Ukraina, Türgi ja Šveitsi paare, aga pettus viidi läbi nii oskuslikult, et neid on keeruline süüdi mõista.

Märtsi alguses Münchenis peetud ülekuulamisel viibis kohapeal vaid Esen, Mäder osales video teel ning ukrainlased ei osalenud üldse, aga vastasid süüdistustele kirjalikult. Ükski süüdistatavatest end süüdi ei tunnistanud.

"Ma ei ole manipulatsiooniga tegelenud ega ka proovinud meelitada teisi kohtunikke sohki tegema. Kõik süüdistused on alusetud," teatas Balkov. "Mul on siiras armastus jäätantsu vastu ja olen alati olnud huvitatud selle ala arendamisest, eriti tahan toetada Ukraina sportlasi. Minu sõnum polnud katse mõjutada tulemusi ega suruda teisele kohtunikule peale enda arvamust."

Distsiplinaarkomisjon Balkovi selgitusi kuulda ei võtnud ning talle määrati eluaegne keeld ISU egiidi all toimuvatele võistlustele. Ülejäänud süüdistatavate osas leidis komisjon, et kuigi nende hindamine on olnud kahtlane, pole piisavalt tõendeid, et neid pettuses süüdistada ja seega pääsesid nemad karistuseta.

Balkovile pole see sugugi esimene kord, kui teda tulemustega manipuleerimises süüdistatakse või süüdi mõistetakse. 1998. aasta Nagano olümpial ütles ta telefonitsi Kanada kohtunikule mitu tundi enne jäätantsu algust, millises järjekorras peaksid paarid lõpuks olema, teadmata, et seda telefonikõne salvestati. Toona pöördus see Kanada kohtunik ISU poole ning Balkovile määrati aastane tegutsemiskeeld.

Uuesti oli Balkov tähelepani all 2014. aasta Sotši olümpia ajal, kus ta kuulus naiste üksiksõidus vabakava ajal kohtunike paneeli. Võistlus lõppes venelanna Adelina Sotnikova üllatusvõiduga suursoosiku Yuna Kimi ees. Kuigi hinnetelehelt on näha, et üks kohtunik hindas Kimi karmimalt kui teised, polnud võimalik kindlaks teha, kas see oli Balkov, kuna kohtunikud hindavad anonüümselt.