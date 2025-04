Lassi koduklubi andis Soomes veerandfinaalis põhiturniiri võitjale lahingu

Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritest on võistlustulle jäänud veel Maaja Bratka Hispaania esiliigas ning Tea Adams Suurbritannia kõrgliigas. Värskelt lõppes hooaeg Kadri-Ann Lassil, kes aitas BC Nokial Soome kõrgliiga veerandfinaalis anda kõva lahingu põhiturniiri võitja vastu.

Poola naiste kõrgliigas langesid Mailis Pokk ja Poznan tänavu konkurentsist veerandfinaalis, kus kolme võiduni mängitud seerias jäädi Sosnowieci naiskonnale alla võitudega üks-kolm. Poki naiskonna alistanud Sosnowiec langes aga omakorda poolfinaalis konkurentsist, kui põhiturniiri võitnud Gdyniale jäädi alla kuivalt null-kolm. Teises poolfinaalis on põhiturniiri teise Wroclawi ja seitsmenda Gorzow Wielkopolski seis viigis kaks-kaks.

32-aastane Pokk sai Poola kõrgliigas tänavuse 21 mänguga kirja keskmiselt 25,1 minutit, 8,7 punkti, 4 lauapalli ja 1,8 resultatiivset söötu. Tema kahepunktivisete tabavus oli 53,8%, kolmestel 33,3% ning vabavisetel 85,7%.

Saksamaa naiste kõrgliigas lõpetasid Greeta Üprus ja Marburg (7-15) põhiturniiri üheksanda kohaga ning play-off'i ei pääsenud. 30-aastane Üprus sai Saksamaa kõrgliigas tänavusel hooajal 22 kohtumisega kirja keskmiselt 19,8 minutit ning kogus selle ajaga 5,4 punkti, 2,1 lauapalli ja 0,8 resultatiivset söötu. Tema kahepunktivisete tabavus oli 50%, kolmestel 32,4% ning vabavisetel 93,8%.

Praeguseks hetkeks on Saksamaal selgunud neli paremat ning valmistustakse poolfinaalseeriateks, kus kohtuvad Keltern (põhiturniiri 1.) ja Osnabrück (4.) ning Berliini Alba (2.) ja Saarlouis (3.).

Soome naiste korvpalli kõrgliigas langes Kadri-Ann Lassi kodunaiskond BC Nokia veerandfinaalis põhiturniiri võitja ToPo vastu konkurentsist mängudega üks-kolm. BC Nokia alustas seeriat ToPo vastu kohe väga kindla 85:45 võiduga. Lass oli lähedal kaksikduublile, kui kogus 25 minutiga 9 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/4), 9 lauapalli, 2 vaheltlõiget, 2 viskeblokeeringut, 2 pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Seeria teise kohtumise BC Nokia koduplatsil võitis ToPo numbritega 78:60. Eestlanna arvele kanti 23 minutiga 11 punkti (kahesed 0/2, kolmesed 3/7, vabavisked 2/2), 5 lauapalli, üks resultatiivne sööt, 3 vaheltlõiget ja 3 isiklikku viga.

Kolmanda omavahelise matši võitis ToPo koduplatsil väga napilt 68:66. Lassi kontole kogunes 32 minutiga 9 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/7, vabavisked 1/2), 8 lauapalli, 3 korvisöötu, üks vaheltlõige, üks viskeblokeering, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

Seerias viimaseks jäänud kohtumine lõppes BC Nokia koduplatsil ToPo 73:68 võiduga. Eestlanna kogus 28 minutiga oma selle seeria parimad 12 punkti (kahesed 0/4, kolmesed 4/7), 4 lauapalli, 2 korvisöötu, 2 viskeblokeeringut, ühe pallikaotuse ja 4 isiklikku viga.

28-aastane Lass sai Soome kõrgliigas tänavusel hooajal 26 kohtumisega kirja keskmiselt 26,7 minutit ning kogus selle ajaga 10,6 punkti, 6,3 lauapalli, 2,9 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 1,4 viskeblokeeringut. Tema kahepunktivisete tabavus oli 39%, kolmestel 33,1% ning vabavisetel 83,3%. ToPo kohtub poolfinaalis põhiturniiri neljanda Tapiolan Honkaga ning teisel tabelipoolel on praeguseks nelja hulka pääsenud PeKa (2.). Teises sealses veerandfinaalis on seis 2-2.

Hispaania tugevuselt teises liigas said Maaja Bratka ja Zamora (19-7) laupäeval kodusaalis kirja järjekordse võidu, kui numbritega 72:60 mängiti üle NBF Castello (7-18). Eestlanna teenis mänguaega 17 minutit ning kogus eksimatu visketabavusega 7 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/1), 3 lauapalli ja 2 isiklikku viga.

32-aastane Bratka on Hispaania tugevuselt teises liigas tänavusel hooajal 26 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 18,6 minutit ning kogunud selle ajaga 6,4 punkti, 3,5 lauapalli ja 0,5 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 51%, kolmestel 36,6% ning vabavisetel 92%. Järgmises voorus sõidab liigatabelis neljandal kohal paiknev ning viimased kolm mängu võitnud Zamora külla liidrikohal paiknevale Leganese naiskonnale (22-3).

Suurbritannia naiste kõrgliigas said Eesti koondise tagamängija Tea Adams ja Caledonia Gladiators (10-6) pühapäeval kodusaalis kindla92:36 võidu tabeli viimase London Lionsi (1-14) vastu. Adams viibis väljakul 22 minutit ning sai kirja 13 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 3/4), 3 lauapalli, 7 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, 2 viskeblokeeringut, 3 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

25-aastane Eesti koondise tagamängija on Suurbritannia kõrgliigas senise 13 matšiga kogunud keskmiselt 19,1 minutiga 8,3 punkti, 2,8 lauapalli, 3,6 resultatiivset söötu ja 1,2 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 48,3%, kolmestel 35,7% ning vabavisetel 55,6%. Suurbritannias on põhiturniiri lõpuni jäänud veel neli vooru.