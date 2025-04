Forest võitis ka Manchesteri punast meeskonda ja kindlustas kolmandat kohta

8. märtsil koduväljakul ka Unitedi linnarivaali Cityt sama skooriga võitnud Forest rõõmustas teisipäeval kodupublikut juba viiendal minutil, kui endine ManU mängija, Rootsi koondise ründaja Anthony Elanga pistis palliga oma väljakupoolel jooksu, surus Alejandro Garnacho kehaga ära ning lõpetas 70-meetrise soolojooksu löögiga värava nurka.

Kolmanda järjestikuse võiduga kindlustas Forest tabeli kolmandat kohta, kui on 30 mänguga kogunud 57 punkti. ManU-l on koos 37 punkti, mis asetab nad tabelis 13. reale. Foresti kahjuks ei vääratanud teisipäeval aga ka nende ees teisel kohal olev Arsenal, kes alistas Mikel Merino ja Bukayo Saka väravatest 2:1 Fulhami. Arsenalil on teisena 61 punkti, tiitlikursil liikuv Liverpool on kogunud 70 punkti.

Kolmandas teisipäevases mängus alistas Wolverhampton tabeli lõppu kuuluvate meeskondade heitluses West Hami 1:0. Väljakukkujad on Inglismaa kõrgliigas suure tõenäosusega juba selged: kui West Hamil ja Wolverhamptonil on vastavalt 34 ja 29 punkti, siis nende selja taga on väljalangemistsoonis Ipswich, Leicester ja Southampton saanud vastavalt 17, 17 ja 9 punkti.