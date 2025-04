Pärnu ja Selver x TalTech alustavad kolmapäeval pronksiseeriat

Kolme võiduni peetava seeria teine mäng peetakse 5. aprillil kell 18 Tallinnas ning kolmas 9. aprillil kell 19 Pärnus. Vajadusel toimuvad seeria neljas ja viies kohtumine vastavalt 12. aprillil kell 17 TalTechi spordihoones ning 16. aprillil kell 19 Pärnu spordihoones.

Möödunud hooajal krooniti Selver x TalTech Eesti meistriks, Pärnu võitis aga pronksi.

Pärnu meeskonna kogenud kapteni ja meeskonna hinge Andrus Raadiku jaoks jääb see hooaeg sel tasemel viimaseks, nurgaründaja tahab pika ja kireva karjääri medaliga lõpetada. Tema sõnul on meeskonnal hooaja lõpus motivatsiooni kuhjaga.

"Motivatsiooni muidugi jagub! Pronksmedal on laual ja hooaja ja karjääri tahaks ikka võiduga lõpetada!" sõnas Raadik pronksiseeria eel, lisades, et temal endal ja teistel kogenud meestel on veel üht-teist sees. "Vanakestel on särtsu küll! Vaatame kuidas noored vastu peavad. Kokkuvõttes on asi väga lihtne, võidab see, kes rohkem tahab. Mõlemad tahavad kindlasti, aga küsimus saab olema, kumb rohkem tahab!" lisas ta.

Selver x TalTechi peatreener Andres Toobal rõhutab eesootavas seerias psühholoogilise poole tähtsust.

"Usun, et edu saadab seda, kes saab alguses paremini minema. See seeria saab olema selline, kus palju määrab psühholoogiline pool. Selge on, et me tahaks sellest hooajast ka midagi näppude vahele saada, aga eks Pärnu tahab seda seeriat samuti võita," ütles peatreener.

"Meil on omajagu tõestada, sest see hooaeg on olnud keeruline ja usun, et mehed mõtlevad samamoodi. Keegi ei taha seda neljandat kohta saada ja niimoodi hooaega lõpetada. Pettumust kogesime nii meie kui Pärnu, kui poolfinaalid läbi said, eks näis, kes sellest paremini üle on saanud," lisas Toobal.