Äsja 42-miljonilise lepingu sõlminud pesapallur jäi dopinguga vahele

Mullu 32-aastasena pesapalli profiliigas MLB-s läbilöögihooaja teinud Jurickson Profar on patustanud steroididega ning sai esmaspäeval pika võistluskeelu.

Curacao saareriigis sündinud 32-aastane väljakumängija on MLB-s erinevaid klubisid esindanud juba 2012. aastast, aga näitas eelmisel hooajal San Diego Padrese eest mängides oma karjääri selgelt parimaid numbreid (83,9% OPS, liiga paremuselt 21.) ning valiti esmakordselt ka MLB tähtede mängule.

Kui oma läbilöögihooajal teenis Profar San Diegolt kokku kaks miljonit dollarit, siis jaanuari viimasel nädalal sõlmis ta üheks eeldatavaks favoriidiks peetud Atlanta Bravesiga kolmeaastase ning 42 miljonit dollarit väärt lepingu.

Esmaspäeval teatas MLB aga, et Profari kahe hooaja vahel antud dopinguproovist leiti keelatud ainet koorioni gonadotropiini (hCG), mis stimuleerib testosterooni tootmist. Vastavalt liiga reeglitele karistati Profari 80-mängulise võistluskeeluga ehk MLB põhihooajast peab ta vahele jätma poole, lisaks ei või ta Atlanta edu korral klubi aidata play-off'is. Võistluskeelu ajal Padres Profarile palka maksma ei pea.

Hooaja eel üheks tiitlikaitsja Los Angeles Dodgersi peamiseks konkurendiks peetud Bravesi jaoks on hooaeg alanud mustades toonides, sest lisaks Profari dopingukaristusele on nad kaotanud oma viis esimest mängu, sealjuures viimati Dodgersile 1:6 ning nende viie mänguga suutnud kokku koguda kõigest viis punkti. Lisaks on jätkuvalt vigastatud võistkonna suurim staar Ronald Acuna Jr.