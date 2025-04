Eesti neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

Eesti asus juhtima juba kolmandal minutil, kui tsenderduse järel pääses tagapostis peaga löögile Jane Mirjam. Teine tabamus sündis 30. minutil, kui Anna Mariin Juksar saatis nurgalöögist palli otse võrku, vahendab jalgpall.ee. Esimese poolaja lõpus oli Mirjamil võimalus eduseisu suurendada, kuid tema pealelöök lendas mööda. Eesti kasutas oma võimalusi hästi, realiseerides kolmest pealelöögist kaks, samas kui Küpros ei suutnud avapoolajal ühtegi lööki kirja saada.

Teine kolmveerandtund kulges tagasihoidlikult. Küpros sai oma esimese pealelöögi kirja 56. minutil. Poolaja kõige ohtlikum võimalus Küprose värava all tekkis 85. minutil Anželika Jotkinal, kuid vastase puurilukk oli selles olukorras valvel. Küpros tekitas lisaminutitel Eesti värava all palju elevust: esmalt teenis vastane penalti, mida ei realiseeritud. Seejärel teenisid vastased mitmeid pealelööke, kuid pall takerdus kas kaitsemängijatesse või sooritas otsustavaid tõrjeid Eesti väravasuul seisnud Liisa Liimets. Eesti 2:0 võiduga kohtumine ka lõppes.

Peatreener Reivo Vinteri sõnul võib võiduga rahul olla, kuid mängupilt ei vastanud ootustele. "Mängijad olid närvilised ja kramplikud ning tegid palliga asju, mida tavaliselt ei tee. Pinge oli õhus nii meil kui ka vastastel – närviline mäng, kus kumbki ei suutnud oma mängu leida ja eksimusi tuli palju," sõnas Vinter. Eesti sai kirja kiire juhtvärava, kuid pinge sellega ei raugenud. "Väravale järgnenud eksimused tõid närvilisuse tagasi. Vaheajal rääkisime ka sellest, et meil on oma ruumid, mida kasutada ja mängijad, kuid paraku ei leidnud me neid üles," lisas peatreener.

Järgmisena ees ootava Moldova kohta märkis Vinter, et koondis on nende jaoks turniirivastastest suurim küsimärk. "Eesti on Moldovat 10:0 võitnud, mänginud 3:3 viiki ja 1:5 kaotanud. Ei oskagi midagi oodata, aga nende tänane 0:7 kaotus Fääri saartele oli üllatav. Meie eesmärk Moldova vastu on leida loogilised käigud ja oma rünnakud kindlalt üles ehitada," sõnas Vinter lõpetuseks.

Järgmine kohtumine ootab eestlannasid ees reedel, 4. aprillil, kui kell 13 minnakse vastamisi võõrustajariigi eakaaslastega.

Valikturniiri mängud:

01.04 kell 13: Küpros – Eesti 0:2

01.04 kell 13: Fääri saared – Moldova 7:0

04.04 kell 13: Eesti – Moldova

04.04 kell 13: Fääri saared - Küpros

07.04 kell 13: Moldova – Küpros

07.04 kell 13: Eesti – Fääri saared