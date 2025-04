Kiskonen jõudis Jaapanis kahel korral kümne parema sekka

"Magasin laupäeval atrõõvi mineku maha ja finišeerisime peagrupiga viiendale kohale," vahendab rattaliit Kiskoneni võistluspäevade järel antud kommentaari.

"Kriteeriumil võtsin peagrupis viimast kurvi kehvasti, mistõttu hävisin paar kohta. Jaapani sõidud on tänu kurvidele päris rasked," jätkas Kiskonen.

"On väga palju pidurdamist ja kiirendamist. Lisaks on jaapanlased väga hea kurvitajad, mis tähendab, et ma olen siin natuke hädas kurvitamistega. Paljudes kurvides kaotan natuke ja pean teistest rohkem pingutama. Et kurvid hästi välja tuleksid, pean sõidu ajal kõvasti keskenduma," lisas ta.