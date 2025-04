Eesti laskesuusatamine saab olümpial neli meeste ja neli naiste stardikohta

Eesti olümpiakomitee sai rahvusvaheliselt laskesuusaliidult (IBU) kinnituse, et tänavune hooaeg tõi Milano Cortina taliolümpiamängudeks laskesuusatamises neli naiste ja neli meeste individuaalset stardikohta.

IBU rahvuste karika edetabelis lõpetas Eesti naiskond hooaja Sloveenia järel 13. kohal. Meeste koondis platseerus 16. kohale, seljatades Rumeenia, Läti, Leedu ja Kanada. See tähendab seda, et Eesti saab olümpial osaleda kõikides laskesuusatamise võistkonnaformaatides.

Eesti olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju käis äsja Milanos ja kinnitas, et ettevalmistused on täies hoos. "Laskesuusatajad võistlevad Anterselvas, kus ei toimu ühtegi teist spordiala – nad on omaette mullis," lausus ta.

"Nende võistluste korraldus peaks suurel määral sarnanema MK-etappide või maailmameistrivõistlustega ning paraku mingit erilist olümpiatunnet see neile ei tekita."

Murdmaasuusatajate seis on hetkel veel lahtine. "Kuna rahvuste karikas on nüüdseks ka neil lõppenud ja selle alusel saab teha esimesi järeldusi, on Eestil murdmaas praeguse seisuga neli naiste ja kolm meeste stardikohta," lisas Raju.

"Koondise edasine täienemine sõltub teistest riikidest ja nende sportlaste võimest täita nõutav FIS-punktinorm."

Milano Cortina taliolümpiamängude laskesuusaprogramm algab 8. veebruaril segateatesõiduga. Pileteid saab osta juba 8. aprillil siit.