Meeste kurlingu MM-il enam kaotuseta võistkondi pole

Saskatchewani provintsis Moose Jaw's toimuval turniiril on viiest mängust neli võitu Šveitsil, Šotimaal, Norral ja Hiinal. Kanada ja Rootsi on pidanud neli kohtumist ja võitnud neist kolm.

Viimasena sai esmaspäeva õhtul kaotuse kirja turniiri võõrustaja Kanada, kes jäi alla Šotimaale 5:6.

Kõik viis kohtumist on seni kaotanud Lõuna-Korea ja Austria, kellest viimane osales viimati kõrgema divisjoni turniiril 2002. aastal.

Põhiturniiril osaleb 13 meeskonda ehk peetakse 12 vooru. Seejärel selguvad kuus paremat, kes jätkavad sõelmängudes.

Viimasest kuuest MM-turniirist on viis võitnud Rootsi meeskond, kusjuures Kanada on kaotanud nüüd kolm finaali järjest. Rootsi edu taga on Niklas Edini juhitud võistkond, kes on Rootsit esindamas ka tänavu.