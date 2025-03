Treieri klubi sai jagu Euroliiga tiimist

Terve kolmanda veerandaja oli mängu juhtimas Olimpia ja vahepeal isegi enam kui kümne punktiga, aga suurepärane viimane periood pööras jõudude vahekorra ümber ja kodumeeskond teenis Euroliiga satsi üle magusa võidu.

Napoli ridades sai kaheksa minutit mänguaega ka Treier, kes punkte ei visanud (kahesed 0/2, kolmesed 0/1) ja tegi kaks viga. Tema pluss-miinus reitinguks kujunes miinus üheksa.

Suuremad teened olid Napoli võidus aga 24 punkti kogunud Jacob Pullenil ja 21 silma lisanud Erick Greenil. Külaliste paremad olid Nikola Mirotic 22 ja Zach LeDay 20 punktiga.

Kuigi Napoli on võitnud kolm mängu järjest, siis jäädakse kuus vooru enne põhiturniiri lõppu sõelmängude kohast kuue võidu kaugusele. Tabeli esiots on aga väga tihe, sest esimest ja üheksandat meeskonda lahutab vaid kolm võitu. Seal seltskonnas on ka Milano.