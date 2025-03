Valanciunas tuleb Leedule appi, Sabonis ei pruugi

"Jonasega on kõik hästi, ta tuleb ja tahab mängida," rahustas Kurtinaitis poolehoidjaid. "Ta mõistab, et sportlaskarjäär pole igavene. Palliplatsil tuleb miskit korda saata, sest medalid tulid kaua aega tagasi."

32-aastasel Valanciunasel on Leedu koondisega kaks Euroopa meistrivõistluste hõbedat, kuid neist viimane tuli juba kümme aastat tagasi.

Leedu teine NBA täht Domantas Sabonis ei pruugi aga osaleda, kuna 28-aastase palluri abikaasa on lapseootel ja mängumees võib eelistada pere keskel viibimist.

"Ta on väga tore poiss ja patrioot, tema isa on patrioot," lausus Kurtinaitis. "Me teame, kuidas meie omal ajal elasime. Talle meeldiks väga rahvuskoondises mängida. Ma kõnelesime avameelselt ja teema pole veel laualt maas, aga mais on oodata perelisa."

"Jumal jagagu tervist nii tema abikaasale kui ka talle endale, et kõik oleks korras. Domantas ütles, et "treener, saa aru, see on meie kolmas laps ja üks naine ei pruugi sellega üksi toime tulla. On võimalus, et ma jään EM-finaalturniirilt eemale." Vestlus nende mõlemaga läks hästi."

Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub 27. augustist 14. septembrini. Leedu koondis mängib Tamperes, kus nende alagrupikaaslasteks on võõrustaja Soome kõrval Saksamaa, Suurbritannia, Rootsi ja Montenegro.