Marquezi kukkumine kinkis Bagnaiale võidu

Laupäevases sprindisõidus esikoha teeninud Marc Marquez (Ducati) juhtis pühapäevast võistlust kuni üheksanda ringini, mil ta libises rajalt välja. Kuuekordse maailmameistri ebaõnn andis Bagnaiale võimaluse liidriks tõusta ja võidu koju tuua.

"Olen üliõnnelik. Vapustav tunne on jälle pjedestaalil seista pärast mitut keerulist etappi," rõõmustas Bagnaia. "Mõistan, et võit tuli tänu Marci kukkumisele. Ta oli täna meist kõigist kiirem, nii et püüdsin lihtsalt temaga sammu pidada nii hästi kui võimalik."

"Läksin liiga palju kurviserva peale ja kaotasin välkkiirusel masina üle kontrolli," selgitas Marquez. "Võib-olla lõikasin liiga julgelt või siis oli seal veidi märg."

Bagnaia järel lõpetas teisena Marquezi noorem vend Alex Marquez (Ducati; +2,089) ning kolmas oli itaallane Fabio di Giannantonio (Ducati; +3,594).

MM-sarja üldarvestuses tõusis uueks liidriks Alex Marquez (87 punkti), kes edestab vanemat venda vaid ühe punktiga. Bagnaia on 75 silmaga kolmandal kohal.

Järgmisena tullakse starti kahe nädala pärast Kataris Lusaili ringrajal.