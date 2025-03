Henri Anier skooris Hongkongi kõrgliigas kaks korda

Lee Man Warriors jäi koduväljakul alla liiga liidermeeskonnale Ta Pole harvanähtava skooriga 3:7. Anier lõi väravad 60. minutil seisuks 1:3 ja 87. minutil lõppseisuks 3:7.

Eriti tihedaks kõmmutamiseks läks teisel poolaja keskel perioodil 67. minutist 77. minutini. Selles vahemikus jäi Tai Po peale 4:1 ehk kümne minutiga löödi kokku viis väravat.

34-aastane Anier on sel hooajal löönud 14 liigamänguga kaheksa väravat, mullu kogunes tal 20 mänguga 17 tabamust.

Kui Tai Po on Hongkongi kõrgliigas 18 mängust kogutud 41 punktiga liider, siis teist kohta hoiab Eastern AA (40 punkti) ja kolmas on 17 kohtumist pidanud Lee Man Warriors 35 silmaga, aga sama palju punkte on ka phe kohtumise enam pidanud Kitcheel.