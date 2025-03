Edu maha mänginud Real korjas siiski kolm punkti

Kylian Mbappe realiseeris 32. minutil penalti, aga vaid minut hiljem õnnestus Diego Garcial (Leganes) viigistada ja 41. minutil viis Daniel Raba külalised juba juhtima.

Teisel poolajal kulus Realil küll vaid paar minutit viigistamiseks ja Jude Bellinghami tabamuse järel tegi 76. minutil teist korda õhtu jooksul skoori ka Mbappe. Seekord sündis see karistuslöögist väljapoolt kasti.

"See oli raske mäng. Pärast koondisepausi on alati raske," tunnistas prantslane RMTV-le. "Me teame, mida peame alati tegema: võitma. Me alustasime hästi, olime vastase väljakupoolel ja lõime värava. Järgmised 20 minutit ei mänginud me hästi ja lasime endale kaks väravat lüüa."

"Aga me teame, et kui mängime hästi, siis ka skoorime ja lõime teisel poolajal kaks väravat. Võtsime mängu ja oleme väga rahul."

Hispaania kõrgliiga tabeli tipus on nii Barcelonal kui ka Realil 63 punkti, aga Kataloonia suurklubil on varuks pühapäevane kodumäng Gironaga. Kolmas on 57 punktiga Madridi Atletico, kes pole kolmes viimases voorus võiduni jõudnud. Laupäeval viigistati võõrsil Espanyoliga 1:1.