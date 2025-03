Pärdi muusika järgi sõitnud ameeriklane: see on vapustav pala

Nimelt kasutas 30-aastane Brown muusikakapalana Arvo Pärdi tintinnabuli stiilis kirjutatud teost "Spiegel im Spiegel" ja teenis sellega vabakava arvestuses kõrge neljanda koha. Kuna lühikavas oli tulemus alles 12., siis kokkuvõttes tähendas see kaheksandat positsiooni.

"Ennekõike on see vapustav muusikapala," õhkas Brown intervjuus ERR-ile. "Ma arvan, et kui ma seda esimest korda kuulsin, siis ma mõtlesin, et oh issand!"

Browni sõnul ei soovinud ta muusikat kuidagi spetsiaalselt oma kava jaoks kohendada. "Tahtsin seda lihtsalt algusest lõpuni lasta, sest tahtsin näidata meie spordiala lihtsat ilu. See pala oli selleks ideaalne vahend."

Eestiga teda küll otseselt miski ei seo. "Aga ma olen alati tahtnud Eestisse minna! Olen alati mõelnud Eestisse tulekust. Kord võistlesin Soomes ja ma saatsin oma vanemad laevaga Tallinnassse. Ma olin nii kade, sest ma ise tahtsin väga-väga minna."

Kui koduse MM-i lõpetas 30-aastane Brown kaheksanda kohaga, siis olümpiamängudelt on tal kaks eesikümnekohta: 2022. aastal Pekingis tuli kuues ja kaheks aastat varem Sotšis üheksas koht. Sotšis kuulus ta ka USA pronksi võitnud võistkonda. MM-ilt on jäänud parimaks neljas koht.