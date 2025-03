VAATA OTSE | Premium liigas kohtuvad Levadia ja Kalju

Samad võistkonnad kohtusid ka hooaja eel superkarikamängus. Siis jäi peale Levadia 3:2.

Premium liigas on tegemist hooaja neljanda vooru kohtumisega. Levadia on seni alistanud kodus Harju JK Laagri 5:0 ning võõrsil Tartu JK Tammeka 3:2 ja Pärnu JK Vapruse 2:1.

"Väga oluline mäng meie jaoks. Soovime oma teekonda jätkata võiduga," kommenteeris Levadia juhendaja Torres.

"Peame olema väga heal tasemel, et saada kolm punkti ning selle jaoks peame enda mängu parandama, et olla päev-päevalt paremad. Vastas on hea võistkond, kes teeb kindlasti asjad meie jaoks keeruliseks. Ootan põnevale mängule palju kaasaelajaid."

Kalju alistas avavoorus võõrsil Vapruse 3:0, kuid kaotas seejärel samuti võõrsil Paide Linnameeskonnale lausa 0:4 ja piirdus kodus Tammeka vastu 2:2 viigiga.

"Meid ootab ees huvitav mäng, ja üritame võtta revanši superkarika eest," lausus Kalju peatreener Nikita Andrejev.