Tribuntsov ja Carter olid Eesti karikavõistluste avapäeval klass omaette

Tribuntsov, kes Eesti karikavõistlustel avas enda võistlushooaja, oli võidukas 50 meetri seliliujumises. Ta läbis distantsi Eesti kõigi aegade kolmanda tulemusega 25,38 ja teenis kindla esikoha, vahendab Priitswim.com.

Sellest tulemusest kiiremini ongi eestlastest ujunud ainult Tribuntsov ise, kes mullu Euroopa meistrivõistluste finaali pääsedes näitas aegu 24,89 ja 25,18. Ühtlasi on 30-aastase ujuja tulemus kõigi aegade kiireim 50 meetrit selili, mis Eestimaa pinnal näidatud.

Trinidad ja Tobago ujumistäht Dylan Carter, kes esindab karikavõistlustel Spordiklubi Garanti, oli võidukas meeste 50 meetri vabaujumises, läbides basseinipikkuse ajaga 22,59. Kolmel olümpial startinud Carteri isiklik rekord on nii kõvast klassist kui 21,69, mis on ujutud 2023. aastal. Sel alal startis ta ka Pariisi olümpiamängudel, kus tal tuli leppida ajaga 22,18, mis andis 29. koha.

Tema järel lõpetas teisena Tribuntsov, kellest sai sellel alal tänavu esimene eestlane, kes alistanud 23-sekundi piiri. Tribuntsovi tulemuseks märgiti 22,86, mis on 46 sajandikku kehvem tema aasta tagasi Stockholmis ujutud tippmargist.

Dylan Carter Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance

Eesti naisujujatest näitas avapäeval parimat minekut Maria Romanjuk, kes oli klass omaette 200 meetri rinnuliujumises. Ta võidutses Eesti hooaja tippmarki tähistava 2.33,20-ga, mis on enam kui poolteist sekundit kiirem kui märtsi alguses Baltimaade meistrivõistlustel.

Selle võiduga pikendas 28-aastane Romanjuk enda imelist seeriat ning on nüüd võidu teeninud kõigil 13. korral kui Eesti karikavõistlused on toimunud. Tema võidu teeb eriliseks ka asjaolu, et vaid mõned tunnid varem andis ta Tallinnas noorujujatele treeningut.

Kirke Madaril oli individuaalselt edukas õhtu, kus ta saavutas kaks alavõitu. Igapäevaselt Audentese Spordigümnaasiumis treeniv piiga ujus esmalt uue isikliku tippmargi 50 meetri vabaujumises (26,35), kus ta parandas eelnevat rekordit 14 sajandikuga.

Spordiklubi Garant täiendas enda ridu tänavusteks võistlusteks lisaks Carterile veel kahe Hispaania ujujaga, kes olid mõlemad võidukad 400 meetri vabaujumises. Esther Morillo oli võidukas naiste konkurentsis tulemusega 4.31.60. Meestest teenis napi võidu Guillem Ramia, kes 100 meetrit enne finišit jälitas Gerd Johan Lessingut, kuid tegi parima lõpuspurdi ja võitis ajaga 4.03,15. Ka Lessing tegi hea soorituse ning parandas taaskord enda rekordit saades ajaks 4.04,02, mis on ka Eesti hooaja tippmark.

