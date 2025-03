Kirves tegi võidumängus soliidse partii, Konontšuk pidi kaotusega leppima

Kirves ja tema koduklubi Jonava teenisid Leedu kõrgliigas oma hooaja 12. võidu, kui alistasid kodus Nevezise 96:89 (21:17, 31:20, 20:26, 24:26).

Eesti koondislane veetis platsil 22 minutit ning kogus selle ajaga kümme punkti (kahesed 5/11), kuus lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Jonava resultatiivseim 21 punkti visanud ameeriklane Brandon Childress, üleplatsimeheks oli aga Nevezise ameeriklasest äär Edward Croswell, kes viskas 32 punkti ja haaras üheksa lauapalli.

Jonava on võitnud 12 kohtumist ja kaotanud 11 ning liigatabelis jätkatakse neljandal real.

Konontšuk tegi Saksamaa kõrgliigas soliidse mängu, kuid ei suutnud Oldenburgi kaotusest päästa. Eestlase klubi pidi kodupubliku ees tunnistama MBC 97:93 (23:23, 24:23, 27:24, 23:25) paremust.

Konontšuk viskas 15 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 1/5, vabavisked 2/2) ning lisas veel seitse resultatiivset söötu ja kolm lauapalli. Justin Jaworski viskas Oldenburgi resultatiivseimana 23 punkti, üleplatsimeheks kerkis MBC tagamees Michael DeVoe, kes kogus 30 punkti.

Oldenburg jätkab 12 võidu ja 12 kaotusega liigatabelis üheksandal ehk eelviimasel play-in kohal. Kuuendal kohal asetsev Vechta on võitnud 14 mängu ja kaotanud 11, play-in kohtadel on veel MBC (13-11), Wurzburg (12-11) ning Rostock (12-12). Tipus on 17 võidu ja kuue kaotusega Müncheni Bayern.