Flora ja Trans jätkasid Vapruse alustatud väravatesadu

Pärnu JK Vaprus alustas päeva suure võiduga, kui lõi võõrsil Tartu JK Tammeka vastu lausa viis vastuseta väravat.

JK Narva Trans läks päeva teises kohtumises võõrsil Harju JK Laagri vastu Jegor Žuravljovi 17. minuti tabamusest juhtima ning Mark Maksimkin kahekordistas edu 37. minutil. Järgmine värav sündis alles mängu lõpus, kui Harju kaitsja Andreas Kaevats palli oma väravasse suunas ning Trans teenis kindla 3:0 võidu.

Laupäevase mängupäeva viimases kohtumises võõrustas Tallinna FC Flora FC Kuressaaret, kuid saarlased jäid juba teisel minutil kaotusseisu, kui Danil Kuraksin värava lõi.

Avapoolajal enam väravalisa ei sündinud, aga Flora lõi kohtumise viimase pooltunniga veel neli väravat. Rauno Sappinen skooris 60. minutil, Markus Poom 64. minutil, Sander Alamaa 77. minutil ning Nikita Kalmõkov pani teisel üleminutil võidule hüüumärgi ja klubi 35. sünnipäeva tähistanud Flora vormistas lõpuks 5:0 võidu.

Premium liigas jätkab liidrina kõik kolm kohtumist võitnud Tallinna FCI Levadia, kellel on üheksa punkti. FC Flora on seitsme punktiga teisel tabelireal, sama palju punkte kogunud Trans on kolmandal kohal.

Pühapäeval peetakse Premium liigas kaks kohtumist: kell 12.30 kohtuvad Paide Linnameeskond ja JK Tallinna Kalev ning neljas mänguvoor kulmineerub Tallinna FCI Levadia ja Nõmme Kalju FC kohtumisega. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20.