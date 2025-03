Heina ja Metsa klubid pidi kaotusega leppima

Karl Jakob Heina koduklubi Valladolidi Real jäi võõrsil Real Sociedadi vastu kaotusseisu, kui Mikel Oyarzabal tabamuseni jõudis. Sergio Gomez viis 68. minutil võõrustaja kahe väravaga juhtima ja kuigi Juanmi Latasa lõi kohtumise üleminutitel värava, jäi see ikkagi auväravaks ja Valladolid sai 1:2 kaotuse.

Koondiseaknas õlga vigastanud Heina asemel kaitses Valladolidi väravat Arnau Rafus.

Valladolid on Hispaania kõrgliigas kehvas seisus - klubi on võitnud sel hooajal 21 kaotuse kõrvale vaid neli mängu ning kogunud sama palju viike. 16 punktiga asetsetakse liigatabelis kindlalt viimasel kohal, väljaminekutsoonis on veel 25 punktiga Las Palmas ja 27 punktiga Leganes.

Karol Metsa koduklubi St. Pauli pakkus võõrsil Müncheni Bayernile südika võitluse ning vastas Harry Kane'i 17. minuti väravale 27. minutil, kui Elias Saad seisu jälle viigistas. Leroy Sane näitas aga teisel poolajal klassi, kui lõi 53. ja 71. minutil värava. Lars Ritzka tõi üleminutitel St. Pauli veel värava kaugusele, aga sellest jäi väheks ja Bayern teenis kodus 3:2 võidu.

Müncheni klubi jätkab 65 punktiga Bundesliga tabeli tipus, tiitlikaitsja Leverkuseni Bayer on kuue punkti kaugusel. St. Pauli on 25 punktiga 15. kohal ehk esimesena väljalangemistsoonist väljas. Heidenheim on 22 punktiga 16. kohal, Bochumil on 20 punkti ja Kieli Holsteinil 17 punkti.