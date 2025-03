VIDEO | Tiitlikaitsja Dodgers saatis kolme kodujooksuga tiigrid koju

Pesapalliliigas MLB on uue hooaja avanädalal oodatult võimsalt esinenud tiitlikaitsja ja favoriit Los Angeles Dodgers.

Mullu oktoobris kaheksandat korda MLB finaalseeria World Series võitnud Dodgers on Shohei Ohtani, Mookie Bettsi, Freddie Freemani, Max Muncy ja Teoscar Hernandeze näol säilitanud oma väljakumängijate tuumiku ning alistas eelmisel nädalal Tokyos toimunud kahes hooaja avamängus Chicago Cubsi 4:1 ja 6:3.

Kodupubliku ees algas tiitlikaitsja hooaeg kahe kohtumisega Detroit Tigersi vastu: neljapäeval alistati vastased 5:4 ja reedel 8:5, sealjuures tõi Dodgersile reedese võidu Mookie Bettsi kodujooks kahe mehega pesadel kümnendas ehk lisamänguvoorus. Lisaks lõi Betts kodujooksu ka kaheksandas ning Freeman kuuendas voorus.

Eelmisel põhihooajal võitis Dodgers 162 mängust 98 ja on taas peamiseks tiitlisoosikuks, kuigi MLB-s pole ükski meeskond pärast New York Yankeesi 2000. aastal suutnud tiitlit kaitsta. Dodgersi peamisteks konkurentideks on Atlanta Braves, Texas Rangers ja Philadelphia Phillies.