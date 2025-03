Jegers püsib Hispaanias viimase päeva eel liidripositsioonil

Kolmanda ringi keskel tekkis olukord, kus koduväljaku eelist nautiv Hispaania koondislane Pablo Alperi Lopez pääses korraks turniiri juhtima, tehes radadel 10-12 kolm birdie't järjest. Eesti koondislane vastas aga radadel 11-16 tehtud nelja birdie'ga päeva lõppskooriks andis see Jegersile 70 lööki. Kolme päeva kokkuvõttes -9 tähendab hispaanlase ees kahelöögilist edu, kolmandaks tõusis inglane Daniel Hayes, kes jääb eestlasest maha nelja löögiga.

Richard Teder sai kirja 74 lööki (kokku +8) ning jagab 22. kohta. Arvesse läks ka Ralf Johan Kivi skoor 80. Kolmandal päeval ei läinud arvesse Carl Hellati skoor. Vaid kuus mängijat on kolme päeva järel miinuses.

Meeskondlikult tegi moving day'l võimsa soorituse Inglismaa. Kolmekesi mängiti koguskoor -11 ning kolme päeva järel on neil kokku kirjas -8. Edu teisena jätkava Hispaania (+3) ees on kogunisti 11 lööki. Eesti meeskond langes neljandaks (kokku +8), lubades enda ette ühe löögiga samuti väga hea päeva teinud Itaalia meeskonna. Teise päeva järel liider olnud Soome langes kehva päeva tõttu viiendaks ning jääb Eestist omakorda maha kolme löögiga.

"Olen kindel, et me kõik oleme üsna priviligeeritud, et sellisel võistlusel osaleda. Poisid on üsna hästi hakkama saanud, arvestades, et me tulime sisehallist kohta, kus meid ootasid ees griinid, mille stimp'iks on 13 [stimp näitab griinide kiirust, 13 on väga kiire - toim]," kommenteeris Teder.

"Olen tii pealt ekstreemselt hästi minema saanud, rauad on olnud ka tõesti head, aga griinidega mul on olnud ekstreemselt raske. Olen kaotanud kolme ringiga statistika järgi 13 lööki, mis on minu jaoks üsna absurdne," lisas Teder. "Tiimiga hoiame enne viimast ringi neljandat kohta ja olen kindel, et suudame veel tõusta. Meid on kindlasti hirmsasti aidanud Kevini mäng, mis on olnud tõesti fantastiline ja me kõik hoiame tugevalt pöialt, et Kevin suudab ka individuaalse võidu koju tuua. Usun, et homne päev tuleb põnev."