TÄNA OTSE | Kes kroonitakse jäätantsus maailmameistriks?

Lühikava järel on liidrikohal ameeriklased Madison Chock ja Evan Bates, kes püüavad kolmandat järjestikust MM-kulda. Mullu suvel abiellunud paari hooaja tippmark kahe kava kokkuvõttes on 219,85, vabatantsus on nad käimasoleval hooajal saanud 132,12 punkti. Nende isiklik rekord vabatantsus on kaks aastat tagasi teenitud 138,41 punkti, mis on ühtlasi ka maailmarekord.

Kuu aega tagasi peetud Nelja kontinendi meistrivõistlustel jäid Chock ja Bates napilt, vaid 0,53 punktiga alla Kanada paarile Piper Gilles – Paul Poirier.

Bostonis jäid aga Gilles ja Poirier USA paarile rütmitantsus alla pea nelja punktiga. Nende hooaja tippmark vabatantsus on 131,24 punkti, kahe kava kokkuvõttes on nad sel hooajal kogunud 218,46 punkti.

Rütmitantsus sai kolmanda koha Suurbritannia duo Lilah Fear – Lewis Gibson, edestades 0,82 punktiga valitsevaid Euroopa meistreid, Itaalia paari Charlene Guignard'i ja Marco Fabbrit. Fear ja Gibson on sel hooajal rütmitantsu eest teeninud 125,55 punkti, Guignard ja Fabbri aga 128,18.

Mullusel MM-il võtsid Chocki ja Batesi järel hõbeda Gilles ja Poirier ning pronksi Guignard ja Fabbri, kaks aastat tagasi said hõbeda Guignard ja Fabbri ning Gilles ja Poirier teenisid pronksi. Fear ja Gibson on kahel järjestikusel MM-il pidanud leppima neljanda kohaga.