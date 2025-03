Jegers kerkis golfi Euroopa karikavõistlustel ainuliidriks

Neljapäeval 24. sünnipäeva tähistanud Jegers sai teisel päeval kirja löögi võrra parema tulemuse ning kerkis skooriga -7 (69, 68) võistlusel ainuliidriks.

Kolme löögi kaugusel jõudis neljapäeval 67 mänginud soomlane Ville Virkkala, kes oma hea mängu toel tõstis Soome meeskonna üllatuslikult liidrikohale. Meeskonna arvestuses läksid Eesti meeskonna eest kirja veel Ralf Johan Kivi (74) ja Richard Tederi (76) tulemused. Tagasihoidliku päeva teinud Carl Hellati (80) skoor arvesse ei läinud.

Juhtima asunud Soome tulemus on kolm lööki alla par'i, teiseks kerkinud Hispaania tulemus on -1, Eesti on par'iga kolmandal kohal.

"Mäng on seni olnud väljakutsuv, eriti keerutava tuule tõttu, mis on teinud löögivalikud keeruliseks. Olen pidanud kohanema muutuvate oludega ja leidma kindlust iga löögi juures," rääkis Ralf Johan Kivi. "Lühikesed putid on olnud minu jaoks keerulised, mistõttu olen keskendunud rohkem kiirusele. Vaatamata raskustele on olnud palju häid momente ja mängul on palju potentsiaali. Järgmistel ringidel proovin oma tulemusi parandada."

Naiste võistlust juhib kahe päeva järel Hispaania ning individuaalselt Taani mängija Benedicte Brent-Buchholz.