Kodune naiste jalgpalli meistriliiga algab põnevate vastasseisudega

Tänavune liigahooaeg algab reedel kell 18.00, kui avavile kõlab kolmel staadionil.

Esimeses kohtumises lähevad vastamisi möödunud aasta tabelinaabritena lõpetanud Viimsi JK ja Tallinna FC Ararat. Mullu esmakordselt kohtunud naiskondade senised kolm omavahelist mängu on lõppenud erinevate tulemustega – Viimsi alustas võiduga, teises kohtumises jäi peale Ararat ning viimane vastasseis septembris lõppes väravateta viigiga. Viimsi lõpetas hooaja kuuendal ja Ararat seitsmendal kohal, vahendab jalgpall.ee.

Teises avavooru mängus kohtuvad suurrivaalid Saku Sporting ja JK Tabasalu. Möödunud hooajal teise ja kolmanda koha pälvinud naiskonnad on vastamisi läinud 14 korda. Eelmisel hooajal jagunesid omavaheliste mängude võidud võrdselt – kaks Sportingule ja kaks Tabasalule. Veebruaris peetud hooajaeelses Taliturniiri kohtumises jäi Tabasalu 2:0 peale. Võistlushooajast on Sportingul juba üks mäng all, kui nädalavahetusel kohtuti Superkarikafinaalis Floraga ning kus tunnistati vastase paremust.

Valitsev Eesti meister ja värske üheksakordne Superkarikavõitja Tallinna FC Flora võõrustab koduväljakul liiga uut tulijat FC Elvat. Kuna naiskonnad on võistelnud senini erinevatel liigatasanditel, pole neil ette näidata ühtegi omavahelist kohtumist – samuti pole nad kohtunud karikasarjas. Elva teenis mullu esiliigas teise koha ning kindlustas kõrgliigakoha üleminekuturniiril. Flora omakorda võitis novembris klubi seitsmenda järjestikuse meistritiitli.

Avavooru lõpetavad JK Tallinna Kalev ja Tartu JK Tammeka, kes alustavad Raja jalgpallihallis kell 20.00. Viimastel aastatel on naiskonnad lõpetanud hooaja tabelis lähestikku – mullu teenis Kalev neljanda ja Tammeka viienda koha. Omavahelistest mängudest on ette näidata rohkem kui 20 vastasseisu, mis on kulgenud tasavägiselt: viimase 20 mängu jooksul on Kalev võitnud 10, Tammeka üheksa ning üks kohtumine on lõppenud viigiga. Eelmisel hooajal said mõlemad naiskonnad üksteise vastu kaks võitu.