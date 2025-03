VAATA OTSE | Jäätantsijad alustavad MM-i rütmitantsuga

Jäätantsus on suursoosikuteks võistkonnavõistluse olümpiavõitjad, ameeriklased Madison Chock ja Evan Bates, kes tulevad kodupubliku ette, et püüda kolmandat järjestikust maailmameistritiitlit. Mullu suvel abiellunud paari hooaja tippmark kahe kava kokkuvõttes on 219,85, rütmitantsus on nad käimasoleval hooajal saanud 87,73 punkti.

Hooaja paremuselt teise punktisumma – rütmitantsus 87,22 ja kahe kava kokkuvõttes 218,47 – on välja uisutanud Kanadat esindavad Piper Gilles ja Paul Poirier, kel on auhinnakapis mitu MM-medalit, kuid kirkaim neist veel puudub.

Jaanuaris Tallinnas kolmandat korda järjest Euroopa meistriks kroonitud Charlene Guignard ja Marco Fabbri Itaaliast ning Tondiraba jääl pronksi saanud Lilah Fear ja Lewis Gibson Suurbritanniast kuuluvad samuti favoriitide ringi. Itaalia paari rütmitantsu hooaja tippmark on 87,45 ja kahe kava kokkuvõttes 215,63 punkti. Suurbritannia duo on sel hooajal rütmitantsu eest saanud 85,10 ja kahe kava kokkuvõttes 210,65 punkti.