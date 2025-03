VIDEO | Bullsi mängija tabas Lakersi vastu keskjoonelt võiduviske

Kodupubliku ees mänginud Bulls suutis tugeva Lakersi vastu avaveerandil 13 punktiga juhtima minna, kuid lääneranniku klubi mängis teisel veerandil suurepäraselt ning jõudis poolajapausiks punktiga juhtima minna. Lakers dikteeris mängutempot terve teise poolaja vältel ning läks otsustava veerandi alguses lausa 18 punktiga juhtima, kuid Bulls ei andnud alla.

Poolteist minutit enne mängu lõppu juhtis Los Angelese klubi veel seitsme silmaga, aga Chicago jõudis kiirelt punkti kaugusele. Lakers mängis seejärel Austin Reavesi peale, kes viis 12 sekundit enne lõpusireeni Lakersi viiega juhtima. Bullsi mees Patrick Williams tabas järgmisel rünnakul kiire kolmese, misjärel eksis LeBron James väljasöödul ja kinkis palli Chicagole. Coby White tabas veel ühe kolmese ja Bulls pööras kuue sekundiga kolmepunktise kaotusseisu eduseisuks.

Reaves pääses kiirelt korvi alla ning viis Lakersi taas ühega peale, jättes kellale veel 3,3 sekundit. Chicagol polnud enam time-out'e, mis tähendas, et mängu võitja selgus Josh Giddey heitega keskjoonelt.

Austraallase palvele vastati ning Giddey vise läbis korvirõnga, andes Bullsile uskumatu 119:117 (32:22, 26:37, 17:32, 44:26) võidu.

"See oli eriline hetk. Olen õnnelik, et sain seda oma tiimikaaslastega jagada," ütles Chicago kangelane. "Oleme viimase kuu jooksul näidanud, et võime kõigiga mängida. Meie mängustiil väsitab vastaseid. Me tõstame tempot ja jookseme palju. Vanemad meeskonnad ei taha pidevalt edasi-tagasi kaitsesse joosta."

Lisaks võiduviskele sai Giddey võidumängus 25 punkti, 14 lauapalli ja 11 resultatiivse sööduga kirja kolmikduubli. Coby White viskas 26 punkti ja jagas üheksa korvisöötu. Lakersi parim oli 30 punkti visanud Reaves, Luka Doncic skooris 25 punkti ja haaras kümme lauda, aga jäi kolmikduublist kahe korvisöödu kaugusele. LeBron James panustas 17 silma ja 12 resultatiivse sööduga.

"Häving," ütles Lakersi peatreener JJ Reddick. "Milline viis mäng kaotada."

Lakers on oma viimases viies mängus teeninud vaid ühe võidu, läänekonverentsis on Los Angelese (44-29) klubi kukkunud teiselt realt viiendale. Bulls (33-40) on idakonverentsis üheksandal kohal ning on sisuliselt kindlustanud koha play-in turniiril.

NBA põhihooaeg lõppeb 13. aprillil.

Teised tulemused:

Orlando Magic - Dallas Mavericks 92:101

Miami Heat - Atlanta Hawks 122:112

Utah Jazz - Houston Rockets 110:121

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 128:107

Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs 124:116

Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 125:104

Washington Wizards - Indiana Pacers 109:162